Dejan Mensajes de Supuestas Agresiones Armadas en Secundarias de Caborca y Nogales en Sonora

Dos nuevas situaciones de amenazas de presuntas agresiones armadas se registraron en escuelas secundarias de los municipios de Caborca y Nogales, lo que generó movilización de autoridades de manera preventiva.

El primer caso se registró en la secundaria “Coronel José María Girón” de Caborca, donde la tarde del miércoles encontraron un mensaje que indicaba que habría un tiroteo la mañana del jueves y que no asistieran a clases.

Esta situación se difundió en redes sociales y grupos de mensajería de la comunidad escolar, por lo que autoridades educativas dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, acudiendo elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal al plantel de manera preventiva.

La directiva escolar informó a los padres de familia para que tomaran precauciones y no se alarmaran, pues las autoridades policiacas tendrían presencia a lo largo del día, al igual que el caso que se presentó en días pasados en el Conalep de Caborca.

Encuentran otro mensaje de supuesta agresión armada en secundaria de Nogales, Sonora

Otra situación similar se presentó en la secundaria general número 1 “Plutarco Elías Calles”, en el municipio de Nogales, en donde se generó otro mensaje amenazante referente a una agresión armada.

Esto generó movilización de los cuerpos policiacos y en primera instancia la decisión de la dirección del plantel de suspender las clases este jueves, lo cual fue informado a través de sus redes sociales, pero posteriormente cambiaron la determinación y se continuó con la jornada de manera normal, pero con apoyo policial en la vigilancia.

Al momento se han registrado casos de presuntas amenazas dejadas en planteles escolares en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Caborca y Nogales, por lo que no se descarta que se trate de un reto viral entre los estudiantes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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