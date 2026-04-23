Hombre Sentenciado a 9 Años de Prisión por Transportar Migrantes Indocumentados en Sonora

Un hombre fue sentenciado a nueve años de prisión tras ser detenido en Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, cuando transportaba a cinco personas migrantes indocumentadas de origen indio, entre ellas un menor de edad.

Información de la Fiscalía General de la República señala que Martín “N” fue asegurado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la colonia Pápagos, de Sonoyta, mientras trasladaba a los inmigrantes indios, quienes estaban ilegalmente en el país.

Se le condenó a 9 años de prisión y una multa económica

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Sonora, donde se realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por el delito contra la Ley de Migración, en la modalidad de transporte de migrantes.

Finalmente, mediante procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión, además de una multa de 542 mil 850 pesos, al acreditarse su responsabilidad en estos hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

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