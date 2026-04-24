91 Años de Prisión a Sujeto por Agredir e Intentar Asesinar a su Expareja e Hijos en Sonora

Por tentativa de feminicidio, agresiones a menores, así como lesiones y violencia familiar, Marcos “N”, de 47 años, fue sentenciado a poco más de 91 años de prisión, por estos delitos en perjuicio de su expareja, su hija de 20 años, así como dos hijos de 9 y un año 7 meses, respectivamente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Lomas de Anza, en Nogales, donde el sujeto ingresó sin autorización durante la madrugada, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían.

Agredió a sus hijos y posteriormente a su expareja

En primera instancia atacó directamente a Flor Edén “N”, de 20 años, hija mayor de su expareja, a quien intentó asfixiar primero estrangulándola con las manos y después con una bolsa de plástico.

Asimismo, agredió a un niño de 9 años de edad, a quien golpeó con un bate de beisbol en la cabeza e intentó también asfixiar al más pequeño de los hijos, de 1 año 7 meses, pero no lo logró tras la intervención de sus hermanos.

Posteriormente, arremetió contra su expareja y madre de los afectados, Jazmín Arely “N”, de 37 años, a quien golpeó, amenazó e insultó en el exterior del domicilio.

Fue sentenciado a 91 años de prisión y una multa económica de más de 1 millón de pesos

El juicio inició el 30 de marzo pasado, con fallo condenatorio el 14 de abril y emisión de sanciones el 21 del mismo mes de este año, en donde el juez dictó sentencia condenatoria de 91 años y un día de prisión, así como un total de 1 millón 223 mil pesos en sanciones por reparación de daños moral, material y multas.

Reportero: Roberto Bahena N+

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