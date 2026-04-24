Dejan Mensaje de Presunta Agresión Armada en Secundaria Técnica #1; Suman 11 Casos en Hermosillo

Un nuevo caso de mensajes que son escritos con plumón en paredes de los baños en planteles escolares, donde se advierte de presuntos ataques armados y se pide no asistir a clases, se presentó la mañana de este viernes en la Secundaria Técnica número 1 de Hermosillo.

Poco antes de las 08:00 horas, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública acudieron al plantel "Profesor Carlos Espinoza Muñoz", ubicado en bulevar Justo Sierra, entre Morelos y Gómez Farías, de la colonia Periodista, tras el reporte al número de emergencias.

Decidieron no suspender clases y continuar con las actividades académicas de manera regular

La directiva del plantel indicaron a los agentes que encontraron en la pared de uno de los baños un mensaje, que indicaba que habría una agresión armada y que no se presentaran a clases, el cual al parecer fue hecho la tarde del jueves, pero detectado hasta la mañana del viernes.

Los oficiales verificaron la situación y, junto con las autoridades educativas, llegaron a la determinación de no suspender clases y continuar con las actividades académicas de manera regular, con vigilancia constante por el perímetro escolar por parte de corporaciones policiacas.

Este es ya el caso número 11 de este tipo ocurrido en la capital sonorense en lo que va del año.

Reportero: Roberto Bahena N+

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