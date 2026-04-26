Objetivo Prioritario es Detenido en Posesión de un Arma Blanca en Hermosillo, Sonora

Un joven de 18 años de edad identificado por la Policía Municipal como objetivo prioritario por diversos delitos cometidos en la ciudad, fue capturado tras asaltar una farmacia, en la colonia López Portillo.

El arresto del presunto ladrón ocurrió tras una persecución a pie que concluyó en las calles Cumpas entre Reforma y Monteverde, donde fue sorprendido en posesión de un cuchillo de 30 centímetros de largo.

El joven y otro sujeto le despojaron $911 pesos a una empleada

La empleada de 45 años de edad, del negocio atracado en las calles General Piña y Mátape, dijo a los oficiales que el joven y otro sujeto la despojaron de 911 pesos que había en la caja registradora, para luego huir corriendo hacia el sur.

El presunto ladrón identificado como Erubiel “N” y el arma que le fue asegurada quedaron a disposición de la autoridad investigadora para determinar su situación legal.

Reportero: José Ponce N+

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