Joven Detenido Escapa de Patrulla con Ayuda de su Madre en Cajeme, Sonora

Un menor de 15 años, detenido por su probable participación en un robo con violencia a una tienda de autoservicio, logró escapar presuntamente con ayuda de su madre, de una patrulla de la Policía Municipal de Cajeme, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales.

La detención ocurrió la noche del viernes, después de las 23:00 horas, en las calles Justicia Social y Toluca, en la colonia Primero de Mayo, de Ciudad Obregón, donde también fueron asegurados otros jóvenes tras un reporte. El adolescente fue colocado en la unidad oficial número 237 para su traslado.

En las imágenes que circulan públicamente, se observa cómo una mujer, supuestamente su madre, se acerca a la patrulla, abre la puerta trasera y facilita la huida del menor, quien corre aún con las esposas colocadas.

Al iniciar la persecución a pie se escucharon disparos de arma

Tras la fuga, elementos municipales iniciaron una persecución a pie, durante la cual se alcanza a escuchar la activación de armas de cargo.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme informó que el joven había sido detenido en flagrancia, por su probable responsabilidad en diversos robos, y que durante su aseguramiento se siguieron los protocolos establecidos.

No obstante, confirmó que el detenido logró evadirse con apoyo de familiares, por lo que se desplegó un operativo inmediato para su recaptura, reiterando que en todo momento se priorizó la seguridad de la ciudadanía.

Reportero: Roberto Bahena N+

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