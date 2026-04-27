Sujeto Atacado a Balazos se Resguardó en Comandancia Centro de Hermosillo; No Hay Detenidos
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Un sujeto que fue atacado a balazos y perseguido por sujetos armados logró resguardarse en la comandancia Centro de la Policía Municipal en Hermosillo, Sonora.
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Perseguido por sujetos armados, un automovilista logró ponerse a salvo al ingresar con todo y vehículo a la Comandancia Centro de la Policía Municipal, tras ser atacado a balazos la tarde del domingo.
El hecho se registró alrededor de las 18:40 horas en el cruce de las calles Juárez y Nuevo León, en la colonia Centro, cuando la víctima detectó que era seguida por individuos a bordo de una camioneta y un sedán.
Según relató a los agentes, los ocupantes de ambos vehículos, uno gris y otro guinda, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones con la aparente intención de obligarlo a detenerse. Ante la agresión, el conductor aceleró para escapar y consiguió tomar distancia.
El sujeto ingresó a la comandancia Centro para ponerse a salvo
Al percatarse del riesgo, el afectado ingresó directamente a los patios de la comandancia para solicitar auxilio. Tras activarse el código rojo, se desplegó un operativo en la zona y otros puntos de la ciudad, sin que se lograra ubicar a los responsables, quienes viajaban en unidades marca Ford y Hyundai.
El caso fue turnado al Ministerio Público, quien ordenó a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal iniciar las indagatorias.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR