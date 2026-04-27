Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de su Domicilio en Hermosillo; Familiares lo Encontraron

Un hombre, del cual no se ha revelado su identidad, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio la tarde del domingo en la colonia Villa del Real, al norponiente de Hermosillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:20 horas en una vivienda, donde familiares localizaron a la persona, ya sin signos vitales.

Paramédicos que acudieron al domicilio confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encontraba suspendido de una soga dentro del inmueble, por lo que de inmediato se solicitó apoyo a las autoridades a través del número de emergencias 9-1-1.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes indicaron que la persona ya había perdido la vida, así como elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Reportero: Roberto Bahena N+

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