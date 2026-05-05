Cierre en la Autopista Puebla-Orizaba por Volcadura de Tráiler que Transportaba Varillas

La mañana de este martes 5 de mayo se registró un aparatoso accidente de un tráiler sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del km 237 en el tramo de Esperanza - Ciudad Mendoza con dirección a Veracruz.

El operador del tractocamión que remolcaba una plana cargada con varilla perdió el control de la unidad y terminó volcando en el carril de alta. Afortunadamente este incidente no alcanzó a otros vehículos.

Testigos del hecho se aproximaron a auxiliar al conductor lesionado quien aparentemente está fuera de peligro y dieron aviso al número de emergencias. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de seguridad quienes abanderaron la zona para prevenir otro incidente.

Tráiler vuelca sobre la Autopista Puebla-Veracruz. Foto: X @Thermokineros

Tráfico intenso en la autopista Puebla-Orizaba altura de Esperanza - Ciudad Mendoza por accidente

La autopista Puebla-Orizaba tuvo que ser cerrada por varios minutos y posteriormente abrieron un carril para liberar la fila kilométrica de vehículos varados que se había formado con dirección a Veracruz.

A pesar de que Caminos y Puentes Federales (Capufe) dieron a conocer el cierre parcial, usuarios aseguran que los vehículos estaban prácticamente parados por lo que había una importante carga vehicular.

Se exhorta a los automovilistas a salir con tiempo de anticipación debido a que aún continúan las maniobras para el retiro total de la unidad y materiales que e dispersaron sobre la misma.

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Captan momento exacto de accidente entre camioneta de lujo y auto en Puebla

Un accidente automovilístico ocurrido la noche de este 4 de mayo en el Boulevard Norte y 14 Poniente dejó como saldo daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente involucró a una camioneta color negro, valuada en más de 850 mil pesos, y un automóvil compacto blanco.

El conductor de la camioneta se pasó el semáforo en rojo por lo que el vehículo la impacto en uno de sus laterales y al perder el control chocó contra un poste y terminó volcado en la entrada del Distribuidor Vial Juárez-Serdán.

Captan Momento Exacto de Accidente entre Camioneta de Lujo y Automóvil en Puebla

Al lugar acudieron bomberos, paramédicos y personal de seguridad ciudadana, quienes atendieron la emergencia. También se brindó atención prehospitalaria a las personas que viajaban a bordo de las unidades; Afortunadamente, no presentaron lesiones graves. La circulación en la zona se vio afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

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Con información de N+

MCS