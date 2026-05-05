Conductor Intenta Rebasar por Derecha y Provoca Fatal Accidente en Puebla
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Dos hombres que circulaban en un vehículo particular terminaron prensados luego de chocar con un tractocamión.
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Un fuerte accidente se registró la madrugada de hoy martes 5 de mayo sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, a la altura del kilómetro 17.5, que dejó prensados a los dos ocupantes de un automóvil.
El percance ocurrió cuando el conductor del vehículo tipo vehículo Versa color naranja, intentó rebasar por la derecha a otra unidad sobre la autopista Puebla-Atlixco, y se impactó contra un tractocamión que no se detuvo tras el percance.
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Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil y ambulancias del municipio de Atlixco, para realizar la extracción de dos hombres que quedaron entre los fierros del automóvil.
El saldo, es de una persona fallecida y otra más que resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital. El automóvil con placas PZU-582-E terminó aplastado en la parte del frente y el parabrisas.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, y el hombre que sobrevivió con lesiones graves al accidente sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, en el kilómetro 17.
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Con información de N+
JAPR