Conductor Intenta Rebasar por Derecha y Provoca Fatal Accidente en Puebla

Un fuerte accidente se registró la madrugada de hoy martes 5 de mayo sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, a la altura del kilómetro 17.5, que dejó prensados a los dos ocupantes de un automóvil.

Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia. Foto: Canal 80 Atlixco

El percance ocurrió cuando el conductor del vehículo tipo vehículo Versa color naranja, intentó rebasar por la derecha a otra unidad sobre la autopista Puebla-Atlixco, y se impactó contra un tractocamión que no se detuvo tras el percance.

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Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil y ambulancias del municipio de Atlixco, para realizar la extracción de dos hombres que quedaron entre los fierros del automóvil.

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El saldo, es de una persona fallecida y otra más que resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital. El automóvil con placas PZU-582-E terminó aplastado en la parte del frente y el parabrisas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, y el hombre que sobrevivió con lesiones graves al accidente sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, en el kilómetro 17.

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Con información de N+

JAPR