Muere Motociclista en un Accidente en Carretera de Puebla; Esto se Sabe

La mañana de este sábado 2 de mayo de 2026 se registró la muerte de un motociclista a la altura del kilómetro 185+500 de la carretera El Seco-Azumbilla en el estado de Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras se encuentran en el sitio abanderando la zona en espera de las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes.

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Muere motociclista por accidente en la autopista El Seco-Azumbilla de Puebla

Fue aproximadamente a las 08:00 horas de este sábado cuando se reportó un accidente en la carretera El Seco-Azumbilla de la entidad poblana a la altura del kilómetro 185+500.

En el punto, uniformados de la Guardia Nacional de Carreteras se encontraron con un motociclista tirado sobre la carpeta asfáltica. que ya no contaba con signos vitales, quien de acuerdo con los primeros reportes, habría sido atropellado, aunque se espera que autoridades confirmen esta versión.

Al momento se registra un cierre total de circulación en ese punto, por lo que se solicita a la ciudadanía atender la indicación vial y tomar vías alternas hasta nuevo aviso.

Volcadura de camioneta deja un muerto en Zacatlán, Puebla

La madrugada del pasado 1 de mayo se registró la volcadura de una camioneta en un camino de la comunidad de San Cristóbal perteneciente al municipio poblano de Zacatlán.

Muere una Persona durante Volcadura de Camioneta en la Sierra Norte de Puebla

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal llegaron al lugar del siniestro donde reportaron una persona muerta y trasladaron a un hospital a los heridos, entre ellos algunos menores de edad.

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Con información de N+

GMAZ