Un Automóvil Volcó en Puebla: El Conductor Aseguró que lo Estaban Persiguiendo

La mañana de este viernes 1 de mayo se registró el accidente con volcadura de un automóvil color rojo en la curva hacia la vialidad que rodea el CIS en Puebla, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl de la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) acudieron al sitio para auxiliar a posibles víctimas, y acordonaron la zona para permitir la llegada de paramédicos.

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De acuerdo con el testimonio del hombre al volante, era perseguido por ocupantes de un automóvil deportivo, quienes presuntamente estaban armados.

El hombre perdió el control el coche de la marca VW debido al exceso de velocidad sobre la curva pronunciada, por lo que la unidad salió de camino y se impactó contra un poste de alumbrado.

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Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para brindar el auxilio al conductor.

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Con información de N+

JAPR