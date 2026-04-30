Sujeto Abusa de una Adolescente Dentro de un Vehículo en la Ciudad de Puebla

Este jueves 30 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de siete años de prisión contra Rafael “N” por abusar sexualmente de una adolescente de 13 años de edad en la ciudad de Puebla.

El hoy sentenciado fue sorprendido en flagrancia por policías mientras cometía los actos contra la menor de edad dentro de un vehículo en calles de Santa María Xonacatepec, junta auxiliar de la capital poblana.

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Rafael “N” abusó de una menor de edad en Santa María Xonacatepec, Puebla

De acuerdo con los hechos, el 29 de abril de 2024, en la intersección de la calle Juquila y avenida San Pedro, en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, el sujeto se aprovechó de una situación de vulnerabilidad para realizar conductas de índole sexual en contra de la víctima.

El agresor abordó a la adolescente mientras se encontraba en la vía pública y, al interior de un vehículo, realizó actos indebidos; la situación fue detectada por elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia en la zona, quienes intervinieron de inmediato y procedieron a su aseguramiento.

Sentencian a Rafael “N” por abuso contra adolescente en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró sentencia condenatoria en contra de Rafael "N" responsable del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente de 13 años de edad, tras acreditar su responsabilidad penal con pruebas sólidas presentadas en juicio.

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La autoridad judicial impuso una pena de siete años y nueve meses de prisión, además de una multa equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización, así como el pago por concepto de reparación del daño moral a favor de la víctima. Asimismo, se negó cualquier beneficio de sustitución de la pena.

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Con información de N+

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