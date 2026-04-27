Detienen a Sujeto por Presuntamente Abusar de su Sobrino Menor de Edad en Tlaxcala
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Los hechos por los que fue detenido Leonardo "N" ocurrieron en el domicilio de la abuela del menor de edad en el estado de Tlaxcala.
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Este lunes 27 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Leonardo “N” por presuntamente abusar sexualmente de su sobrino menor de edad en el estado de Tlaxcala.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala, el hoy detenido habría agredido sexualmente a su víctima en el domicilio de su abuela, aprovechándose de su parentesco para engañarlo y cometer el abuso.
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Detienen a Leonardo “N” por abusar de su sobrino menor de edad en Tlaxcala
La Policía de Investigación del estado de Tlaxcala aprehendió a Leonardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación, en agravio de un menor de edad.
Los hechos por los que el sujeto fue detenido ocurrieron en el domicilio de la abuela del menor, donde el investigado, quien es tío de la víctima, lo agredió sexualmente.
Ante lo sucedido, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, quien inició las indagatorias respectivas, concluyendo en la captura del sujeto.
Detienen a Jusay “N” por abusar de su hijastra menor de edad en Tlaxcala
El pasado 22 de abril la Policía de Investigación del estado de Tlaxcala aprehendió a Jusay “N” por su probable responsabilidad en el delito de violación, en agravio de una menor de edad.
El imputado, quien es padrastro de la víctima, la agredió sexualmente, además de intimidarla para que no contara lo ocurrido; sin embargo, la menor decidió platicarle a su progenitor, quien presentó la denuncia correspondiente.
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Con información de N+
GMAZ