Condenan a Adulto Mayor que Abusó de una Menor de 12 Años en Puebla

Una menor de edad de solo 12 años fue víctima de abuso por parte de un hombre identificado como Federico Juan "N", quien actualmente tiene 71 años, en el municipio de Tehuacán; La Fiscalía de Puebla declaró culpable al adulto mayor y le otorgó una sentencia de más de 17 años en prisión.

De acuerdo a las investigaciones, el 2 de enero de 2023, el hombre de a tercera edad se encontraba en su vivienda y le pidió a la víctima que ingresara a una habitación. En dicho lugar el hoy sentenciado le ejerció agresiones indebidas en su contra.

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Fiscalía de Puebla declara culpable a Federico Juan "N" por el delito de abuso ocurrido en Tehuacán

La niña procedió a contar lo sucedido ante la Fiscalía General del Estado por lo que se dio inicio a una carpeta de investigación y una vez recabadas las evidencias, se procedió con la detención del masculino.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y acreditó la responsabilidad de Federico Juan "N" por el delito de violación equiparada.

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Federico Juan "N" recibe sentencia de más de 17 años en prisión y pago superior a los 80 mil pesos de multa

Luego de poco más de tres años, este 13 de abril de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 17 años y 6 meses de prisión, así como multa superior a 40 mil pesos, además del pago por concepto de reparación del daño moral por más de 82 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que se dejó a salvo el derecho de la víctima para reclamar la reparación del daño material en la etapa de ejecución de sentencia, y se determinó la suspensión de derechos civiles y políticos, así como amonestación.

Las autoridades recalcaron que mantendrán las acciones firmes para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y todo tipo de personas.

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Con información de N+

MCS