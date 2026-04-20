Sujeto le Roció Thinner y Prendió Fuego a su Pareja Sentimental en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Una mujer estuvo en riesgo de perder la vida luego de que su entonces pareja sentimental le rociará thinner y le prendiera fuego al interior de su vivienda ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, Ever Ubaldo "N" ingresó al domicilio en donde se encontraba la víctima y la agredió físicamente, posteriormente le roció el líquido inflamable, para después prenderle fuego. En ese momento intervinieron familiares, mismos quienes pidieron ayudad de la Policía Municipal.

Elementos de la Seguridad Pública Municipal llegaron al domicilio y al ver a la mujer con quemaduras envuelta en una toalla, lograron la detención del hombre en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco antes de que emprendiera su huída.

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Ever Ubaldo "N" fue detenido tras prenderle fuego a una mujer en San Martín Texmelucan

La víctima sufrió lesiones de consideración que pudieron terminar con un desenlace fatal si no hubiera sido auxiliada, ante esto, presentó su denuncia correspondiente y su pareja sentimental permaneció detenido por agentes ministeriales.

Luego de tres años, este 20 de abril de 2026, se dio a conocer que Ever Ubaldo "N" de 31 años de edad fue declarado culpable por este caso tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en contra de Ever Ubaldo "N" por su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, acción acontecida en el municipio de San Martín Texmelucan.

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Sentencian a Ever Ubaldo "N" a 30 años en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa

La autoridad judicial le impuso una pena de 30 años de prisión, así como multa de 416 Unidades de Medida y Actualización, además de establecer el pago de la reparación integral del daño, la cual se determinará en la etapa correspondiente.

Ever Ubaldo "N" también deberá participar en cursos en materia de perspectiva de género y nuevas masculinidades. Ante esta resolución, la FGE refrendó su compromiso para investigar los delitos de violencia contra las mujeres y garantizar justicia para las víctimas.

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Con información de N+

MCS