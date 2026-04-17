Vecino Salva a Mujer de Ser Asesinada y Capturan al Agresor en Puebla

Luis Eduardo "N" alias “Lalo” de 25 años de edad fue vinculado a proceso luego de intentar asesinar a una mujer en el municipio de Izúcar de Matamoros de Puebla, un vecino evitó esta tragedia.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima se encontraba en una vivienda ubicada en la localidad de La Galarza cuando el hoy imputado llegó al lugar y la agredió directamente en el rostro con un arma punzocortante.

Vecino evita feminicidio en Izúcar de Matamoros de Puebla y mujer presenta denuncia

Gracias a la intervención de un vecino que escuchó los gritos, el agresor dejó de agredir a la mujer, sin embargo, la dejó con diversas lesiones. Posteriormente, la mujer presentó su denuncia ante las autoridades correspondientes por lo que se abrió una carpeta de investigación.

Cabe resaltar que esta agresión sucedió el 14 de mayo de 2021 y fue hasta este 9 de abril de 2026, luego de casi cinco años, que se logró la detención de “Lalo” por su probable responsabilidad en este delito.

Este 14 de abril, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Eduardo "N", reclasificando el delito a feminicidio en grado de tentativa por los hechos ocurridos en el municipio de Izúcar de Matamoros.

El imputado quedó a disposición del juez de control, quien definió su situación jurídica conforme a derecho. La Fiscalía General del Estado mantiene acciones firmes para investigar los delitos de violencia de género y garantizar justicia para las víctimas.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida a Mujer y sus Dos Hijas Quienes Habían Sido Privadas de la Libertad en Puebla

Proponen incrementar penas de feminicidios en Puebla

En Puebla buscan incrementar las penas por el delito de feminicidio a fin de pasar de 40 a 60 años a un rango de 40 a 70 años de prisión, esto fue una propuesta presentada por diputados en el Congreso del Estado.

Mujer Es Apuñalada por su Yerno durante un Conflicto Familiar en Puebla

La iniciativa contempla además incrementar la multa que actualmente va de 58 mil 655 pesos a 117 mil 310, con el cambio llegaría hasta los 234 mil 630 pesos. Cabe destacar que este 2026 se han reportado al menos diez casos de feminicidios en el estado poblano por lo que se busca reconocer la gravedad de este delito de alto impacto social.

Historias relacionadas:

Con información de N+

MCS