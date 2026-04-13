Mujer Asesina a su Hija Menor de Edad y la Entierra en su Misma Casa en Huauchinango, Puebla

Este lunes 13 de abril de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Silvia Angélica “N” por los delitos de feminicidio y desaparición de personas contra su hija de ocho años de edad.

Luego de que la hoy vinculada se dio cuenta de que la víctima ya no contaba con signos vitales, obligó a otro de sus hijos a excavar un hoyo al interior de su mismo domicilio para enterrarla.

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Silvia Angélica “N” mató a su hija y la enterró en su casa en Huauchinango, Puebla

Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2023, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Huauchinango, donde la imputada agredió físicamente a su hija de ocho años provocándole lesiones que la dejaron inconsciente.

Posteriormente, la imputada le vertió una sustancia inflamable y dejó el cuerpo en el lugar hasta el día siguiente, cuando se percató de que la víctima había perdido la vida.

Para ocultar lo ocurrido, obligó a otro hijo a excavar al interior del inmueble, donde depositó el cuerpo, mismo que fue localizado tiempo después mediante diligencias de cateo.

Vinculan a proceso a Silvia Angélica “N” por feminicidio y desaparición de personas en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso en contra de Silvia Angélica “N” por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y desaparición de personas, en agravio de su hija menor de edad.

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Con base en los elementos aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a la imputada e imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Con información de N+

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