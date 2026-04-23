Detienen a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Hijastra Menor de Edad en Tlaxcala

El pasado miércoles 22 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Jusay “N” por presuntamente haber abusado sexualmente de su hijastra menor de edad en el estado de Tlaxcala.

El hoy detenido incluso habría amenazado a su víctima para que no contara lo ocurrido, sin embargo, ella contó lo sucedido a su padre, quien acudió a interponer la denuncia correspondiente.

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Detienen a sujeto por abusar de su hijastra menor de edad en Tlaxcala

La Policía de Investigación del estado de Tlaxcala aprehendió la mañana del miércoles a Jusay “N” por su probable responsabilidad en el delito de violación, en agravio de una menor de edad.

El imputado, quien es padrastro de la víctima, la agredió sexualmente, además de intimidarla para que no contara lo ocurrido; sin embargo, la menor decidió platicarle a su progenitor, quien presentó la denuncia correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala dio a conocer que el hoy detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Sentencian a adulto mayor que abusó de una menor de edad en Tehuacán, Puebla

Una menor de edad de solo 12 años fue víctima de abuso por parte de un hombre identificado como Federico Juan "N", quien actualmente tiene 71 años, en el municipio de Tehuacán; La Fiscalía de Puebla declaró culpable al adulto mayor.

El 2 de enero de 2023, el hombre de la tercera edad se encontraba en su vivienda y le pidió a la víctima que ingresara a una habitación. En dicho lugar el hoy sentenciado ejerció agresiones indebidas en su contra.

Investigan Presuntas Agresiones contra Cuatro Niños en Escuela con "Cuarto Oscuro" de Puebla

Este 13 de abril de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 17 años y 6 meses de prisión, así como multa superior a 40 mil pesos, además del pago por concepto de reparación del daño moral por más de 82 mil pesos.

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Con información de N+

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