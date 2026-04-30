Muere Persona al Caer de su Scooter Eléctrico en una Ciclopista de la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 30 de abril de 2026 se reportó la muerte de una persona en plena vía pública, en calles de la colonia Huexotitla de la ciudad de Puebla.

La víctima viajaba a bordo de su scooter eléctrico en la ciclovía ubicada sobre la calle 2 Sur y esquina con la 39 Oriente, cuando se cayó de su vehículo, falleciendo por un golpe en la cabeza.

Muere persona al caer de su scooter eléctrico en la colonia Huexotitla de Puebla

En la esquina de la calle 2 Sur y la 39 Oriente, en la ciudad de Puebla murió una persona este jueves, quien presuntamente viajaba sobre la ciclopista a bordo de un scooter eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal no fue atropellada, sino que sufrió un golpe en la cabeza, tras caer de su propia altura. Las lesiones fueron de consideración debido a que no portaba casco de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana acordonaron el sitio para facilitar el levantamiento del cadáver a elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).

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Muere conductor tras volcadura de camión en la autopista Tlaxco-Tejocotal de Puebla

El pasado 29 de abril se registró un aparatoso accidente en la autopista Tlaxco-Tejocotal, luego de que un camión que transportaba mercancía chocó contra un árbol y volcó sobre un desnivel.

Vuelca Camión tras Chocar contra un Árbol en Autopista de Puebla; Hay un Muerto

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil estatal, derivado de este siniestro ocurrido a la altura del municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, se reportó la muerte del conductor de la unidad.

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Con información de Ana Celia Lara

GMAZ