Fuerte Choque entre Tráiler y Camión Torton Provoca Cierre en Carretera de Puebla

La mañana de este 28 de abril se registró un aparatoso accidente entre un tráiler y un camión tipo torton sobre libramiento Tepeojuma–Agua Dulce a la altura de Izúcar de Matamoros en Puebla.

Por una presunta maniobra, el operador de tráiler terminó impáctadose contra la otra unidad pesada que transportaba material de construcción, provocando que esta terminara saliendo de la carretera.

El fuerte impacto puso en alerta a los automovilistas quienes transitaban sobre la vialidad por lo que dieron aviso al número de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos para atender a los lesionados.

Cierre parcial en el libramiento Tepeojuma–Agua Dulce por accidente

Además, elementos de la Seguridad Pública Municipal realizaron el cierre parcial del libramiento Tepeojuma–Agua Dulce para prevenir otros incidentes pos lo que conductores retuvieron que reducir su velocidad y seguir indicaciones de las autoridades.

Acordonan el Libramiento a Tepeojuma por un accidente. Foto: X @LeslieMora22

De manera preliminar se sabe que presuntamente el operador del tráiler intentó rebasar al camión, sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por los peritos correspondientes.

Durante varias horas el paso entre Tepeojuma y Agua Dulce se vio afectado, pero finalmente la circulación fue reabierta. Se exhorta a los automovilistas a no rebasar sin precaución y ni en tramos prohibidos.

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Motociclista es embestido por automóvil en el Boulevard Xonacatepec de Puebla

Un motociclista de aproximadamente 30 años resultó gravemente lesionado tras un accidente registrado en la colonia Bosques de San Sebastián, en la capital poblana.

El percance ocurrió la mañana de este martes, alrededor de las 7:00 horas, cuando el joven circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el Boulevard Xonacatepec y, al llegar al cruce con Boulevard Oaxaca, se impactó contra un vehículo que intentaba incorporarse a la vialidad.

Motociclista Sale Proyectado tras Choque contra Automóvil en Puebla

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió proyectado y resultó con golpes en diversas partes del cuerpo. Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, la ambulancia tardó aproximadamente hora y media en arribar al lugar.

Finalmente, paramédicos de Cruz Roja, Delegación Puebla, brindaron atención al lesionado, lo inmovilizaron en una camilla y lo trasladaron a un hospital ubicado sobre la 20 Oriente. El conductor del vehículo involucrado permaneció en el sitio para deslindar responsabilidades.

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Con información de N+

MCS