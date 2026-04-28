Camión Tipo Torton Cargado con Mangos Volcó en la Autopista México-Puebla

Un camión tipo torton cargado de mangos volcó en la autopista México-Puebla, provocó congestionamiento vial la mañana de este martes 28 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 138+800 del tramo de la autopista Puebla-Orizaba, con dirección a la caseta de Amozoc.

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Cierre parcial por accidente de camión tipo torton en la autopista en Puebla

Durante las primeras horas del día, el operador de la unidad de carga perdió la unidad de carga en la que transportaba fruta, y volcó sobre su costado izquierdo fuera de la vialidad.

En el lugar laboran elementos de la Guardia Nacional división carreteras (GN) para evitar otro percance vial, y permitir los trabajos de retiro de la unidad. No se reportan lesionados al momento.

Se recomienda tomar vías alternas y conducir con precaución si se tiene que circular por la zona.

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Con información de N+

JAPR