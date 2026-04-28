Bloqueos por Pase de Revista del Desfile 5 de Mayo en Puebla: Calles Cerradas y Vías Alternas

Por el pase de revista del Desfile del 5 de Mayo 2026, se implementan cierres viales en vías principales de la ciudad de Puebla durante toda la mañana de hoy martes 28 de abril.

En NMás Puebla te damos los detalles de los cierres preventivos para permitir el paso de contingentes.

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Calles cerradas por revista del Desfile del 5 de Mayo hoy 28 de abril

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) informó desde las primeras horas que a partir de las 6:30 de la mañana, y hasta las 12:30 horas, habrá bloqueo al paso vehicular de calles como la Calzada Zaragoza en abmos sentidos.

Además, tampoco hay paso en la calle Alfredo Toxqui para incorporarse a la Calzada Zaragoza. Mientras tanto la Diagonal Defensores de la República será cerrada en ambos sentidos desde República de 18 de Noviembre al Bulevar 5 de Mayo.

Vías alternas hoy martes 28 de abril por bloqueo en calles de Puebla

Se recomienda tomar vías alternas, por el Bulevar antes de la zona de la China Poblana, así como la carretera federal a Tehuacán y la autopista México-Puebla.

Las autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias, salir con anticipación para llegar a las escuelas y centros de trabajo, y conducir con cuidado. Es necesario atender las indicaciones de los agentes viales para evitar accidentes.

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Con información de N+

JAPR