Muere Pasajero de Tráiler por Volcadura e Incendio sobre la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

La mañana de este lunes 27 de abril un fuerte accidente en la autopista Autopista Cuacnopalan–Oaxaca dejó un saldo preliminar de una persona muerta y dos lesionadas, a la altura del kilómetro 56, cerca de Santa María Coapan.

Primeros reporten indican que un tractocamión chocó por alcance con un camión de carga, volcó y se prendió en llamas.

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Muere un hombre por choque e incendio de tractocamión en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Debido a la magnitud del siniestro, la vialidad se mantuvo completamente cerrada al tránsito vehicular. Lamentablemente, un hombre que viajaba en el área del camarote quedó atrapado entre los fierros retorcidos y el fuego, por lo que perdió la vida calcinado.

Las víctimas que viajaban en la cabina aparentemente conformaban una familia. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), acudieron al rescate del conductor y su acompañante, quienes fueron estabilizados y trasladados de emergencia al municipio de Tehuacán.

Continúa cierre parcial en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca por fuerte accidente

Mientras tanto, el lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras (GN) en espera de peritos de la Fiscalía de Puebla, para el levantamiento del cadáver.

Después del mediodía de este lunes, se reportó que permanece un cierre parcial a la circulación para el retiro de la unidad accidentada.

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Con información de N+

JAPR