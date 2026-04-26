Se Descarrila Tren con Material Inflamable y Seis Contenedores en Tlaxcala
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El accidente ferroviario ocurrió con dirección a Apizaco, donde una posible falla operativa en el sistema de cambio de vía generó el descarrilamiento.
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Una locomotora cargada con material inflamable se descarriló la madrugada de este domingo, en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, presuntamente por agujas desalineadas con dirección a Apizaco.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ferroviario ocurrió en las vías Camino a Muñoz, en San José Tetel, donde una posible falla operativa en el sistema de cambio de vía, habría desalineado las agujas en la espuela de la punta norte del escape.
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Reportan accidente ferroviario por falla en sistema de cambio de vía en Tlaxcala
Alrededor de la 1:50 de la mañana de este 26 de abril, la máquina "brincó" y el convoy de la empresa Ferrosur que cubría la ruta México-Tierra Blanca se salió de los rieles.
Se sabe que el convoy está conformado por seis contenedores donde hay material inflamable.
El accidente activó los protocolos de seguridad, y a pesar del peligro por el material que transportaba, no se registró una explosión en la zona. La vialidad que conduce hacia la comunidad de José María Morelos permanece bloqueada debido a la volcadura de los vagones.
Vuelcan vagones fuera de la vía del tren en Yauhquemehcan, Tlaxcala
Se espera el arribo de grúas especializadas provenientes de Puebla y del Valle de México, las cuales realizarán las maniobras de levantamiento de los vagones volcados.
Mientras tanto, personal de Ferrosur y cuerpos de rescate resguardan el sitio, por lo que se recomienda a conductores y habitantes aledaños evitar acercarse a la zona.
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Con información de N+
JAPR