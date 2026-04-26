Se Descarrila Tren con Material Inflamable y Seis Contenedores en Tlaxcala

Una locomotora cargada con material inflamable se descarriló la madrugada de este domingo, en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, presuntamente por agujas desalineadas con dirección a Apizaco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ferroviario ocurrió en las vías Camino a Muñoz, en San José Tetel, donde una posible falla operativa en el sistema de cambio de vía, habría desalineado las agujas en la espuela de la punta norte del escape.

No hubo explosión a pesar de que los contenedores volcaron. Foto: X @moviendoideas

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Reportan accidente ferroviario por falla en sistema de cambio de vía en Tlaxcala

Alrededor de la 1:50 de la mañana de este 26 de abril, la máquina "brincó" y el convoy de la empresa Ferrosur que cubría la ruta México-Tierra Blanca se salió de los rieles.

Se sabe que el convoy está conformado por seis contenedores donde hay material inflamable.

El accidente activó los protocolos de seguridad, y a pesar del peligro por el material que transportaba, no se registró una explosión en la zona. La vialidad que conduce hacia la comunidad de José María Morelos permanece bloqueada debido a la volcadura de los vagones.

Vuelcan vagones fuera de la vía del tren en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Se espera el arribo de grúas especializadas provenientes de Puebla y del Valle de México, las cuales realizarán las maniobras de levantamiento de los vagones volcados.

Un Tren se Descarriló en Bulevar Hermanos Serdán de la Colonia Aquiles Serdán en Puebla

Mientras tanto, personal de Ferrosur y cuerpos de rescate resguardan el sitio, por lo que se recomienda a conductores y habitantes aledaños evitar acercarse a la zona.

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Con información de N+

JAPR