Muere Mujer que Iba a su Trabajo tras Ser Embestida por un Tren en Puebla

La mañana de este jueves 23 de abril, una mujer perdió la vida luego que el vehículo en el que viajaba fue embestido por un tren en la junta auxiliar de Cuayucatepec perteneciente al municipio de Tehuacán en Puebla.

El conductor le intentó ganar el paso sobre la calle 20 de Noviembre sin precaución, sin embargo, la locomotora no pudo frenar su marcha e impactó con gran potencia a la unidad, por lo que la arrastró aproximadamente 100 metros.

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Una mujer sin vida y dos lesionados fue el saldo de un accidente con un tren en Tehuacán, Puebla

Debido a este accidente, una mujer identificada como Florencia de 37 años de edad que vivía en la colonia La Pedrera en Cuayucatepec, murió en el lugar, mientras que otra de nombre Araceli resultó lesionada al igual que el conductor.

Muere Mujer luego de que Conductor le Intentara Ganar el Paso al Tren en Puebla

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias por lo que policías y la ambulancia 002, arribaron a la intersección con la carretera federal Tehuacán-Puebla; Al confirmar el deceso de la mujer, autoridades procedieron a acordonar la zona para que peritos especializados tomaran las evidencias para poder determinar responsabilidades.

Los dos lesionados fueron trasladados a una clínica de Tehuacán en donde recibieron atención medica, hasta el momento su estado de salud se mantiene como reservado.

Laboran en retiro de automóvil tras ser embestido por un tren en Cuayucatepec

Familiares de Florencia realizaron el reconocimiento del cuerpo en el lugar de los hechos, y posteriormente fue trasladado al Anfiteatro Regional.

En tanto el automóvil tipo Derby, color negro, quedó destrozado de uno de sus lados y tuvo que ser retirado de las vías del tren con apoyo de una grúa. En lugar trabajaron de manera coordinada la Policía Auxiliar de Cuayucatepec, la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos de Tehuacán.

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Con información de N+

MCS