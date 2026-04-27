Granizo del Tamaño de Pelotas de Golf y Lluvias Intensas Pintan de Blanco la Mixteca de Puebla

La noche de este domingo 26 de abril, se registró una fuerte granizada en el municipio de Tulcingo del Valle, ubicado en la región de la Mixteca de Puebla, este fenómeno sorprendió a los habitantes por la intensidad y el tamaño inusual del hielo acompañado de una intensa lluvia.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el granizo alcanzó dimensiones similares a las de una pelota de golf, situación que no se había registrado anteriormente.

Granizo en Tulcingo del Valle. Foto: Facebook Guerrero Trejo Al

Muere fauna por lluvia y granizada en Tulcingo del Valle, Puebla

La precipitación provocó afectaciones visibles en la vegetación y fauna local. En el sector agrícola, productores reportaron posibles pérdidas en cultivos de limón, maracuyá, ciruela y mango, los cuales habrían sufrido daños considerables. Además, también se reportó la muerte de algunas aves y otros animales silvestres.

Además, se sabe que debido a la lluvia y al enorme granizo también se afectaron vialidades, la infraestructura urbana y el reloj de la iglesia de Tulcingo del Valle.

Lluvia y granizo en Tulcingo del Valle. Foto: Facebook Guerrero Trejo Al

Hasta esta mañana no se había emitido un balance oficial por parte de las autoridades; sin embargo, se espera que este lunes se realicen recorridos para evaluar las afectaciones en viviendas y terrenos agrícolas.

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Fuerte lluvia azota a la región de Serdán en Puebla

Por otro lado, la Coordinación de Protección Civil Estatal de Puebla dio a conocer que debido a las lluvias registradas en distintos municipios de la región de Serdán, se realizaron recorridos de supervisión en Chalchicomula de Sesma, Esperanza y Atzitzintla para verificar posibles afectaciones y atender puntos de riesgo.

En Chalchicomula de Sesma se localizaron dos postes de servicios de telefonía sin señalización, por lo que se procedió a delimitar el área con cinta perimetral para prevenir accidentes. El reporte fue canalizado para su atención correspondiente; Asimismo, no se reportaron afectaciones en viviendas.

En el municipio de Esperanza se atendió la acumulación de agua ocasionada por la lluvia intensa, por lo que el personal de Protección Civil apoyó en el retiro de basura que obstruía el desagüe de las coladeras.

Lluvia Provoca Desbordamiento de un Río y Daños en un Puente en Puebla

Finalmente, en Atzitzintla también se registraron inundaciones por falta de pendiente en una calle, sin embargo, se descartaron mayores riesgos para la población.

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Con información de N+

MCS