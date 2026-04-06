Terrenos de Cultivo y Calles se Pintan de Blanco tras Granizada en estos Municipios de Puebla

La tarde de este lunes 6 de abril de 2026 se registró una fuerte lluvia acompañada de granizo que pintó de blanco terrenos de cultivo y calles de los municipios poblanos de Tepeaca y Acatzingo.

Las autoridades municipales de las dos demarcaciones señalaron que se trata de la segunda lluvia intensa que se presenta en lo que va del mes en esta región del estado.

Noticia relacionada: Fuerte Granizada Golpea a Tlacotepec, Puebla; Hubo Daños en un Preescolar y Siete Viviendas

Cae fuerte lluvia y granizo en los municipios de Tepeaca y Acatzingo, Puebla

La tarde de este lunes, un intenso aguacero acompañado de una granizada se registró en los municipios de Tepeaca y Acatzingo, donde terrenos de cultivo y calles terminaron cubiertos por una capa de hielo.

El fenómeno sorprendió a habitantes de diversas comunidades, entre ellas la de Benito Juárez, quienes reportaron cómo en cuestión de minutos el granizo pintó de blanco la zona.

Hasta el momento no se reportan daños mayores, sin embargo, se mantiene un monitoreo permanente ante posibles afectaciones en cultivos y vialidades de las áreas antes mencionadas.

Las autoridades municipales exhortan a la población a reportar cualquier daño o incidente, a fin de que personal acuda a realizar la evaluación correspondiente.

Hasta el momento no se reportan daños mayores en los municipios. Foto: Ángel García

Recomendaciones de las autoridades a la ciudadanía por Frente Frío número 43 en Puebla

Estos últimos días se ha hecho presente el Frente Frío número 43 en seis regiones del estado de Puebla, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía para evitar una tragedia:

Extremar precauciones al conducir.

No cruzar cauces de ríos .

. Asegurar techos y objetos que puedan caer

Caminos y Carreteras se Cubrieron de Blanco por Granizada en Tlaxcala

Asimismo, piden a los poblanos que en caso de estar inmiscuidos o presenciar una emergencia, reportarlo a los números de emergencia 089 y 911.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ