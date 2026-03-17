Caída de Granizo Cubre de Blanco Zona Arqueológica de Cantona en Puebla

La zona arqueológica de Cantona en el municipio poblano de Tepeyahualco se vistió de blanco la tarde de este martes 17 de marzo de 2026, tras la caída de granizo.

Entre nubes densas, el sitio arqueológico lució un paisaje inesperado, donde la fuerza de la naturaleza se unió con la grandeza del patrimonio.

Zona Arqueológica de Cantona se cubre de nieve tras granizada en Tepeyahualco, Puebla

A través de redes sociales, el Museo de Sitio de Cantona publicó las postales del lugar cubierto de nieve expresando que el centro prehispánico sobrevive al tiempo y a las condiciones climatológicas.

Hace tres décadas, abrió al público esta zona en Puebla, constituida por 25 hectáreas, de las cuales se encuentran abiertas casi el dos por ciento de la máxima extensión que tuvo esta ciudad prehispánica, misma que hoy se cubrió de blanco.

Es preciso destacar que hasta el 19 de marzo de 2026, el Museo de Sitio de Cantona permanecerá temporalmente cerrado debido a trabajos de mantenimiento programado.

Estas acciones tienen como finalidad conservar las instalaciones en óptimas condiciones, fortalecer las medidas de preservación del patrimonio arqueológico y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.

Caída de Granizo en Zona Arqueológica de Cantona en Tepeyahualco, Puebla

Fuertes vientos provocan caída de rama en Boulevard Norte de Puebla

Los fuertes vientos ocasionados este mismo martes por el Frente Frío número 41 provocaron la caída de ramas en el Boulevard Norte y la Avenida 15 de Mayo en la ciudad de Puebla.

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Las ramas cayeron sobre la carpeta asfáltica de una altura de 10 metros aproximadamente sin lesionar a nadie, pues en ese momento no había vehículos circulando.

Los trabajadores de la plaza comercial localizada en la zona la movieron hacia el camellón central para evitar accidentes y liberar la vialidad.

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Con información de Jessica Meléndez

GMAZ