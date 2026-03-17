Alerta por Frente Frío 41 en Puebla: Se Pronostica Lluvia y Bajas Temperaturas para Hoy Martes
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Se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, debido a una masa de aire frío en varios municipios para hoy martes.
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Derivado de la entrada del Frente Frío No. 41 en el Estado de Puebla, la coordinación de Protección Civil Estatal anunció el pronóstico de lluvias de ligera a moderada intensidad con puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, debido a una masa de aire frío para hoy martes 17 de marzo.
El Gobierno de Puebla informó que las regiones con mayor presencia de lluvia serán: Atlixco, Angelópolis, Valles Centrales, Sierras Norte y Nororiental.
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Pronóstico de lluvia y bajas temperaturas para las próximas horas de hoy martes en Puebla
De acuerdo con el reporte de Protección Civil las temperaturas máximas serán de 30 a 32°C en la Mixteca poblana; de 16 a 18°C en sierras; de 18 a 20°C en Angelópolis y Valles Centrales.
Por otra parte, las temperaturas mínimas serán de 4 a 6°C en partes altas de Valles Centrales y sierras; 0°C en cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl, con posibles heladas matutinas.
Precaución ante pronóstico de lluvia por entrada de Frente Frío No. 41 en Puebla
Ante el pronóstico de lluvia las autoridades recomiendan a la población:
- Conducir con precaución, reducir velocidad y evitar cruzar zonas inundadas.
- Alejarse de postes, cables caídos y corriente de agua.
- Limpiar coladeras y reportar encharcamientos.
- Reporta emergencias: 9-1-1
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Con información de N+
JAPR