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Alerta por Frente Frío 41 en Puebla: Se Pronostica Lluvia y Bajas Temperaturas para Hoy Martes

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Se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, debido a una masa de aire frío en varios municipios para hoy martes.

Alerta por Frente Frío 41 en Puebla Pronóstico de Lluvia con Granizo y Bajas Temperaturas Hoy 17 de Marzo 2026

Se esperan temperaturas mínimas de hasta 4 graos en valles centrales y las sierras. Foto: X @conagua_clima

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Derivado de la entrada del Frente Frío No. 41 en el Estado de Puebla, la coordinación de Protección Civil Estatal anunció el pronóstico de lluvias de ligera a moderada intensidad con puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, debido a una masa de aire frío para hoy martes 17 de marzo.

El Gobierno de Puebla informó que las regiones con mayor presencia de lluvia serán: Atlixco, Angelópolis, Valles Centrales, Sierras Norte y Nororiental.

Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Martes 17 de Marzo de 2026

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Pronóstico de lluvia y bajas temperaturas para las próximas horas de hoy martes en Puebla

De acuerdo con el reporte de Protección Civil las temperaturas máximas serán de 30 a 32°C en la Mixteca poblana; de 16 a 18°C en sierras; de 18 a 20°C en Angelópolis y Valles Centrales.

Por otra parte, las temperaturas mínimas serán de 4 a 6°C en partes altas de Valles Centrales y sierras; 0°C en cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl, con posibles heladas matutinas.

Precaución ante pronóstico de lluvia por entrada de Frente Frío No. 41 en Puebla

Ante el pronóstico de lluvia las autoridades recomiendan a la población:

  • Conducir con precaución, reducir velocidad y evitar cruzar zonas inundadas.
  • Alejarse de postes, cables caídos y corriente de agua.
  • Limpiar coladeras y reportar encharcamientos.
  • Reporta emergencias: 9-1-1

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