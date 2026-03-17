Alerta por Frente Frío 41 en Puebla: Se Pronostica Lluvia y Bajas Temperaturas para Hoy Martes

Derivado de la entrada del Frente Frío No. 41 en el Estado de Puebla, la coordinación de Protección Civil Estatal anunció el pronóstico de lluvias de ligera a moderada intensidad con puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, debido a una masa de aire frío para hoy martes 17 de marzo.

El Gobierno de Puebla informó que las regiones con mayor presencia de lluvia serán: Atlixco, Angelópolis, Valles Centrales, Sierras Norte y Nororiental.

Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Martes 17 de Marzo de 2026

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Pronóstico de lluvia y bajas temperaturas para las próximas horas de hoy martes en Puebla

De acuerdo con el reporte de Protección Civil las temperaturas máximas serán de 30 a 32°C en la Mixteca poblana; de 16 a 18°C en sierras; de 18 a 20°C en Angelópolis y Valles Centrales.

Por otra parte, las temperaturas mínimas serán de 4 a 6°C en partes altas de Valles Centrales y sierras; 0°C en cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl, con posibles heladas matutinas.

Precaución ante pronóstico de lluvia por entrada de Frente Frío No. 41 en Puebla

Ante el pronóstico de lluvia las autoridades recomiendan a la población:

Conducir con precaución , reducir velocidad y evitar cruzar zonas inundadas.

, reducir velocidad y evitar cruzar zonas inundadas. Alejarse de postes, cables caídos y corriente de agua.

de postes, cables caídos y corriente de agua. Limpiar coladeras y reportar encharcamientos.

coladeras y reportar encharcamientos. Reporta emergencias: 9-1-1

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JAPR