Fuerte Granizada Golpea a Tlacotepec, Puebla; Hubo Daños en un Preescolar y Siete Viviendas

Daños en un preescolar, siete viviendas y daños a un perro por el colapso de una barda, fue el saldo de la fuerte granizada que azotó el centro del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez al sureste del estado de Puebla.

Luego de la intensa lluvia del martes 24 de marzo registrada en la tarde-noche, Protección Civil Municipal reportó la caída del techo en el preescolar Enrique A. Cervantes, por lo que elementos acudieron a realizar las labores de mitigación de riesgos y el retiro de los materiales colapsados.

Daños en preescolar “Enrique A. Cervantes” por granizo en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

De manera preventiva, se suspendieron las clases en dicha institución y se cortó el suministro eléctrico para mitigar riesgos.

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Afectaciones por lluvia y granizo en Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla

De manera coordinada con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres también atendieron el colapso de láminas en siete viviendas y daños en galeras, sin que se presentaran lesionados y afectaciones en las áreas habitables.

Además, atendieron a un perro por daños ligeros debido al colapso de una barda en la zona centro del municipio; Además, varias vialidades presentaron afectaciones por el granizo por lo que algunas tuvieron que ser bloqueadas parcialmente.

Colapsan Techos en Tlacotepec de Benito Juárez por granizo. Foto: Gobierno de Puebla

Personal del ayuntamiento, del DIF Municipal y autoridades locales acompañaron las acciones de verificación y apoyo y este miércoles funcionaros de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Rural, Protección Civil y DIF estatal estarán en la zona para brindar asistencia a las y los afectados.

Cabe destacar que aunque la lluvia y el granizo registrados en Tlacotepec de Benito Juárez dejó severos daños materiales, no se reportan personas lesionadas ni riesgo para la población y se mantiene monitoreo en la zona ya que continuarán lluvias parciales.

Clima hoy en Puebla ¿Hay probabilidades de lluvia?

El clima para hoy 25 de marzo de 2026 en Puebla se espera de 27º C al rededor de las 15:00 horas y de 16ºC a las 21:00 horas, para el jueves y viernes se espera a que el ambiente este caluroso, hasta el sábado que podría estar nublado. No se reportan probabilidades de lluvia.

Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Miércoles 25 de Marzo de 2026

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Con información de N+

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