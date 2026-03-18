Granizada Atípica Causa Afectaciones en Zona Oriente del Estado de Tlaxcala
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Tramos carreteros como el de Chignahuapan-Tlaxco se cubrieron de blanco después de la fuerte lluvia del martes 17 de marzo.
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Fuertes lluvias y granizada afectaron la región oriente del estado de Tlaxcala, fenómeno asociado al Frente Frío número 41. Las condiciones meteorológicas sorprendieron a habitantes de municipios como Zitlaltepec, Cuapiaxtla e Ixtenco.
En dichas zonas las calles quedaron cubiertas de blanco debido a la intensidad del granizo.
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Granizada del martes 17 de marzo afecta comunidades de Tlaxcala
Autoridades locales informaron que estas condiciones provocaron afectaciones en terrenos de cultivo, así como daños en viviendas con techos de lámina, principalmente en zonas rurales.
En la carretera Tlaxco–Chignahuapan también reportaron presencia de granizo sobre la vialidad, lo que incrementó riesgo de accidentes.
Continuarán las lluvias en Puebla y Tlaxcala para las próximas horas
Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, debido a la baja visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.
Prevén que las lluvias acompañadas de granizo continúen en las próximas horas por la influencia del Frente Frío 41, autoridades recomiendan a la población estar informada a través de canales oficiales.
En próximas horas realizarán recorridos para evaluar y censar las afectaciones.
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Con información de Genaro Zepeda
JAPR