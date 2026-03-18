Granizada Atípica Causa Afectaciones en Zona Oriente del Estado de Tlaxcala

Fuertes lluvias y granizada afectaron la región oriente del estado de Tlaxcala, fenómeno asociado al Frente Frío número 41. Las condiciones meteorológicas sorprendieron a habitantes de municipios como Zitlaltepec, Cuapiaxtla e Ixtenco.

En dichas zonas las calles quedaron cubiertas de blanco debido a la intensidad del granizo.

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Granizada del martes 17 de marzo afecta comunidades de Tlaxcala

Autoridades locales informaron que estas condiciones provocaron afectaciones en terrenos de cultivo, así como daños en viviendas con techos de lámina, principalmente en zonas rurales.

En la carretera Tlaxco–Chignahuapan también reportaron presencia de granizo sobre la vialidad, lo que incrementó riesgo de accidentes.

La carretera que comunica a los municipios se cubrió con el granizo. Foto: Erick López

Continuarán las lluvias en Puebla y Tlaxcala para las próximas horas

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, debido a la baja visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.

Prevén que las lluvias acompañadas de granizo continúen en las próximas horas por la influencia del Frente Frío 41, autoridades recomiendan a la población estar informada a través de canales oficiales.

Caída de Granizo en Zona Arqueológica de Cantona en Tepeyahualco Puebla

En próximas horas realizarán recorridos para evaluar y censar las afectaciones.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR