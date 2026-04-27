Anuncian Cierres en la Autopista México-Puebla: Estas Son las Fechas y Horarios

Autoridades federales alertan sobre afectaciones en la Autopista México-Puebla por trabajos de infraestructura y modernización tecnológica. En N+ te decimos las fechas y horarios de estos cierres para que consideres tiempos de traslados ante el posible tráfico.

Capufe informa que, debido a obras civiles, así como a la instalación, configuración y calibración de equipos de pesaje en movimiento WIM (Weigh in Motion), se registrarán reducciones en la circulación a la altura del kilómetro 56 en ambos sentidos de la vialidad.

Este punto se ubica en la zona cercana a San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, en los límites entre el Estado de México y Puebla, una franja de alta afluencia vehicular que conecta con el acceso a la capital poblana.

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¿Qué días habrá cierres por obras en la Autopista México-Puebla? Estos son los horarios

Las intervenciones se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, generando cierres intermitentes y desvíos temporales.

En dirección a Puebla, el 27 de abril se verán afectados los carriles laterales y centrales; el 28 de abril, el carril de alta velocidad; mientras que el 29 y 30 de abril habrá reducciones parciales por ajustes técnicos.

Hacia la Ciudad de México, las limitaciones comenzarán el 29 de abril en carriles bajos y medios; el 30 de abril en el de alta; y el 1 de mayo continuarán los trabajos de configuración.

Recomendaciones ante cierres parciales en la Autopista México-Puebla

Autoridades recomiendan prever tiempos de traslado, extremar precauciones y disminuir la velocidad en la zona, además de considerar rutas alternas para evitar retrasos en caos de ser necesario.

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Durante el desarrollo de estas actividades, se implementarán cierres parciales y desvío de carril conforme al avance de las obras por lo que es importante estar atento al volante. Para cualquier eventualidad, Capufe pone a disposición de la población el número de atención 074.

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Con información de N+

MCS