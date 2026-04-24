Captan Momento Exacto de Presunto Asalto en la Autopista Oaxaca-Cuacnopalan

Fue captado el momento exacto de un supuesto asalto a un conductor en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del municipio de San José Ixtapa de Puebla.

En el video grabado por un usuario de la carretera, se logra ver a una persona que esta siendo encañonada por parte de un sujeto encapuchado que portaba una sudadera blanca.

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Captan presunto asalto en carretera que traviesa el municipio de San José Ixtapa en Puebla

En el lugar también se encontraba una camioneta negra que aparentemente le cerró el paso a la víctima quien viajaba a bordo de un vehículo color rojo. Este hecho fue difundido en redes sociales por lo que generó alarma para quienes viajaban del esta de Puebla a Oaxaca y viceversa.

Momento en que sujeto amaga a un conductor en carretera. Foto: Facebook Códices Oaxaca

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si ya hubo una denuncia por este hecho, sin embargo, se espera que en las próximas horas den más detalles sobre este caso.

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Refuerzan seguridad en carretera federal Puebla-Tehuacán ante índices de asaltos

Ante los índices de inseguridad, autoridades de los Tres Órdenes de Gobierno reforzaron la vigilancia sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán para inhibir la comisión de conductas delictivas.

En el operativo por aire y tierra participaron la policía estatal preventiva, así como policías municipales de Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y Tochtepec.

Las acciones de disuasión incluyeron patrullajes con apoyo del helicóptero de las Fuerzas Estatales, instalación de puntos de control y recorridos de proximidad en accesos y salidas de dicha vialidad.

La zona es de alto riesgo delictivo por robos a transportistas, asaltos con violencia, secuestros y uso de tecnologías para desviar vehículos y delinquir. El tramo más peligroso es el "triángulo rojo" que incluye Tecamachalco, Palmar de Bravo y áreas cerca de Tlacotepec y Tepanco de López.

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Con información de N+

MCS