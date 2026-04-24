Captan a Grupo Criminal con Armas Largas Operando en la Autopista Puebla-Orizaba

Nuevo episodio de violencia se registró en la autopista Puebla-Orizaba. Automovilistas y transportistas denunciaron la presencia de un grupo armado en la zona conocida como Las Cumbres de Maltrata, uno de los puntos más críticos para el sector de carga en el país.

La noche del pasado 22 de abril a las 7:27 p.m., la cámara de un tráiler captó por lo menos a cinco sujetos vestidos con ropa oscura desplazándose sobre el acotamiento a la altura del kilómetro 230 en el sitio conocido como El Mirador.

De acuerdo con los testimonios, los delincuentes portaban armas largas y aprovecharon que las unidades estaban detenidas por el tráfico para presuntamente comenzar a asaltar a los conductores.

Este tramo en límites de Veracruz y Puebla sigue siendo de alto riesgo, por lo que transportistas exigen el reforzamiento inmediato de la vigilancia por parte de la Guardia Nacional.

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Captan a comando armado en Las Cumbres de Maltrata de la autopista Puebla-Orizaba

El pasado 12 de abril, un presunto intento de asalto fue captado en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Las Cumbres de Maltrata. En el video difundido en redes sociales se observa cómo sujetos desconocidos en alto total hacen señas a un trailero para detenerse.

Video: Chofer de Tráiler Evade Falso Retén y Presunto Intento de Asalto en Cumbres de Maltrata

Sin embargo, éste hace caso omiso y continúa su recorrido sin ser atacado o abordado por otros presuntos delincuentes; Metros más adelante captó que había una base donde agentes de la policía hacían guardia.

Roban un Ferrari valuado en más de 10 millones de pesos en la autopista Puebla-Orizaba

Un Ferrari Purosangue valuado en más de 10 millones de pesos fue robado en en la autopista Puebla-Orizaba en inmediaciones del municipio de Acatzingo; Ante este reporte los cuerpos de seguridad se movilizaron rápidamente para localizarlo.

La Fiscalía General del Estado y varias corporaciones policiales lograron hallar el vehículo fabricado en Maranello, Italia, el cual había sido sustraído cuando su dueño se trasladaba a Veracruz.

Recuperan Automóvil Robado Valuado en Más de 10 Millones de Pesos en Puebla

Tras el reporte de robo, las autoridades dieron inicio a una búsqueda sin precedentes, logrando ubicarla abandonada en el municipio de Quecholac.

La agencia del Ministerio Público dio inicio a las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este robo y fincarles las debidas responsabilidades.

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Con información de N+

MCS