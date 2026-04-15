Detienen a Sujeto Intentando Robar un Vehículo de Carga en una Autopista de Puebla

Este miércoles 15 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de 10 años de prisión contra Luis “N”, detenido mientras intentaba robar un vehículo de carga en la autopista México-Puebla.

Durante su captura, el sentenciado poseía dos equipos inhibidores de señal, por lo que el sujeto fue procesado y sentenciado por el delito de ataque a las vías generales de comunicación.

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Detienen a Luis “N” intentando robar un vehículo de carga sobre la autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Luis "N", por posesión de equipos que bloquean las señales de radiotelecomunicaciones.

En complicidad con otra persona, Luis "N" obligó al conductor de un vehículo de carga a desviar el camino hasta una calle de terracería, ubicada entre la autopista México-Puebla y la calle Independencia de la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco, en el municipio de San Martín Texmelucan, cuando fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Al momento de la detención, los policías aseguraron un arma de fuego y una mochila en la que llevaba dos inhibidores de señal con 18 antenas cada uno, por lo que Luis "N" fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para después mediante procedimiento abreviado recibir la pena de 10 años de prisión.

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Sentencian a Gabriel “N” por robo de vehículo en colonia El Carmen de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Gabriel “N”, por su responsabilidad en el delito de robo de vehículo agravado, acontecido en la ciudad de Puebla.

El 30 de junio de 2018, la víctima se encontraba al interior de un bar ubicado en la colonia El Carmen, cuando el hoy sentenciado, en compañía de otras personas, la amagó con un arma de fuego para despojarla de las llaves de su vehículo, el cual posteriormente fue sustraído.

Durante el desarrollo del juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y, en audiencia de individualización de sanciones, impuso una pena de 9 años de prisión, así como multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Asimismo, la autoridad judicial determinó que la reparación del daño será cuantificada en la etapa de ejecución de sentencia.

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Con información de N+

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