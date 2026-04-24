Una Joven Fue Asesinada a Balazos durante Presunto Ataque Directo en una Tiendita de Puebla

Una joven de aproximadamente 18 años fue asesinada con disparos de arma de fuego en un presunto atraco cometido en la Colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, durante la noche del jueves 23 de abril.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron a la calle 50 Norte entre Primero de Mayo y Pino Suárez, donde fue reportada una balacera.

Los uniformados acudieron por las llamadas recibidas al número de emergencias 911 en las que indicaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

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Muere mujer por impactos de bala al interior de una tienda en Colonia 10 de Mayo

Al hacer su arribo, realizaron una revisión en la zona y confirmaron que en el interior de una tienda yacía la joven sin evidentes signos vitales y con severas lesiones por impactos de bala, lo cual fue confirmado poco después por personal prehospitalario.

El área donde está la tienda fue acordonada por los policías, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Joven Mujer Murió por Ataque Armado en Tienda de Colonia 10 de Mayo de Puebla

Investigan balacera en negocio de la Colonia 10 de Mayo en Puebla

Agentes investigadores fueron los primeros en llegar y comenzar las indagatorias para esclarecer el hecho delictivo y ubicar a los responsables de este homicidio. Todo indica que se trató de un atraco, en el que los criminales, dieron muerte a la hija de la dueña de la tienda.

Personal de la agencia del Ministerio Público y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a la integración de la respectiva carpeta de investigación.

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Con información de Ehécatl Mello

JAPR