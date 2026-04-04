Mujer Fallece tras Salir Proyectada de Automóvil de Lujo en Carretera de Puebla

La madrugada de este sábado 4 de abril de 2026 se registró un fuerte accidente vial protagonizado por un automóvil de alta gama que volcó sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

Como resultado de este siniestro registrado a la altura del kilómetro 07+500 de este tramo carretero, una mujer perdió la vida luego de que saliera proyectada de la unidad que quedó destrozada.

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Mujer muere durante accidente vial en carretera federal Puebla-Tlaxcala

Durante las primeras horas de este sábado se reportó la volcadura de un vehículo de lujo tras chocar la unidad contra el muro de contención sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal atendieron el siniestro a la altura del kilómetro 07+500, donde una mujer falleció a causa de salir eyectada del automóvil, mismo que fue declarado como pérdida total.

Personal operativo mitigó riesgos como fuga de gasolina y coordinó el apoyo de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Guardia Nacional y SUMA, sin reportarse otras personas lesionadas ni daños a inmuebles.

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Horas antes de este mismo sábado se registró otra muerte vial, luego de que un motociclista chocó contra una camioneta particular sobre la Vía Atlixcáyotl en la ciudad de Puebla.

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Los servicios de emergencia acudieron al sitio, sin embargo, confirmaron que el hombre ya había fallecido, acordonando la zona y turnando el caso a las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

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Con información de N+

GMAZ