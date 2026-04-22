Mujer de la Tercera Edad Es Asesinada Presuntamente por su Propio Hijo en Puebla

La madrugada de este miércoles 22 de abril una mujer de la tercera edad fue asesinada presuntamente por su propio hijo en el municipio de Cuautlancingo con limites de la Romero Vargas en Puebla.

La víctima fue identificada como Heriberta de 66 años de edad quien fue localizada sin vida en la calle Libertad, esquina con la Avenida Independencia en Sanctorum.

Ante los reporte de vecinos de la zona, la Policía Municipal arribó al sitio y procedió al acordonamiento luego de confirmar que había una persona ensangrentada sin aparentes signos vitales.

Una presunta discusión familiar dejó a una mujer muerta en Cuautlancingo, Puebla

Minutos después paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas (SUMA) avanzadas a bordo de la ambulancia 177, arribaron para darle los primeros auxilios, sin embargo, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida y fue declarada muerta.

Adulta Mayor Fue Asesinada Presuntamente A Manos de su Propio Hijo en Puebla

Los primeros reportes indican que su hijo Carlos "N", de 38 años de edad, habría sido el responsable de provocarle heridas a su madre con un objeto punzocortante luego de una discusión, lo que desencadenó este deceso.

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Detienen a hombre que presuntamente asesinó a su madre en Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo procedieron con la detención del sospecho y lo trasladaron ante el Ministerio Público en donde quedará a disposición de un Juez de Control.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevó acabo el levantamiento del cuerpo de la adulta mayor y recolectó los indicios para adjuntarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

Carlos "N" deberá de comprobar su inocencia en el asesinato de su madre, de lo contrario será juzgado conforme lo dicta la ley. Cabe destacar que el delito de feminicidio en Puebla puede ser castigado de 40 a 60 años en prisión con multas económicas de 58 mil 655 pesos hasta 117 mil 310.

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Con información de N+

MCS