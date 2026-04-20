Sujeto Intentó Asesinar a Mujer y Amenazó a Menor para que No Pidiera Ayuda en Puebla

Este lunes 20 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Lorenzo “N”, por ser presunto responsable de una tentativa de feminicidio cometido en Sanctorum, junta auxiliar del municipio poblano de Cuautlancingo.

El hoy detenido también habría amenazado a un menor de edad que presenció el ataque contra la mujer para que no solicitara auxilio, trasladándolo posteriormente a otro domicilio.

Noticia relacionada: Vecino Salva a Mujer de Ser Asesinada y Capturan al Agresor en Puebla

Lorenzo “N” intentó asesinar a una mujer en Sanctorum, localidad de Cuautlancingo, Puebla

De acuerdo con las indagatorias, el 27 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en el domicilio de su pareja cuando el hoy imputado la agredió con un objeto punzocortante, provocándole diversas lesiones en el rostro y brazos, dándola por muerta tras el ataque.

Asimismo, el agresor amenazó a un menor de edad que se encontraba en el lugar y presenció el crimen para evitar que solicitara ayuda, trasladándolo posteriormente a otro domicilio.

Detienen a Lorenzo “N” por tentativa de feminicidio en Cuautlancingo, Puebla

Como resultado de actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lorenzo “N”, de 53 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos ocurridos en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo.

Derivado de estos hechos, el 15 de abril de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente.

Mujer Asesina a su Hija de Ocho Años y la Entierra con Ayuda de su Hijo en Puebla

La captura se realizó en la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla, donde el imputado fue ubicado y asegurado. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, en espera de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ