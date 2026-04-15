Buscan Incrementar Penas por Feminicidios ante el Congreso de Puebla ¿Cuál Es la Propuesta?

Diputados del Congreso de Puebla buscan incrementar las penas por el delito de feminicidio a fin de pasar de 40 a 60 años a un rango de 40 a 70 años de prisión.

El diputado José Luis Figueroa Cortés detalló que presentará la iniciativa de decreto para modificar el Código Penal del Estado, el servidor público mencionó que esto es sobre todo, para elevar 10 años más de prisión pues considera que aunque no es suficiente, se tiene que actuar desde el Congreso del Estado y con esto reforzar el principio de proporcionalidad de las penas.

El objetivo es lograr mayor efecto disuasorio frente a la violencia extrema, el combate a la impunidad y la protección del derecho a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.

Diputados buscan incrementar multa económica por feminicidios en Puebla

Además, el diputado José Luis Figueroa Cortés busca reconocer la gravedad del feminicidio como un delito de alto impacto social ya que es muy importante. La propuesta contempla además incrementar la multa que actualmente va de 58 mil 655 pesos a 117 mil 310, con el cambio llegaría hasta los 234 mil 630 pesos.

Cabe destacar que de acuerdo a las autoridades la implementación de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia contra las mujeres.

Los Centros LIBRE brindan apoyo a mujeres, niñas, niños y adolescentes, ofreciendo servicios especializados en trabajo social, psicología, medicina, asesoría jurídica y empoderamiento, entre otros.

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Feminicidios en Puebla este 2026; Suman más de cinco casos

Este 2026 en Puebla se han registrado diversos casos que son investigados como feminicidios, la Fiscalía General del Estado ya abrió las carpetas de investigación correspondientes para que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Yoana Lizet, la madre de dos menores, fue asesinada en el municipio de Venustiano Carranza. Su cuerpo fue abandonado en una zanja cerca de su domicilio y presentaba evidentes huellas de violencia, además, tenía las manos atadas.

Juana Francisca de 58 años y Evelyn de 13 años fueron asesinadas con un machete en la junta auxiliar de Mecapalapa, perteneciente al municipio de Pantepec. La comunidad exige justicia por la muerte de la abuela y su nieta.

Un madre y sus dos hijas fueron halladas sin vida en el municipio de Cuyoaco luego de ser reportadas como desaparecidas. Félix de 42 años, Johana María de 20 años y Yeraldin de tan sólo 9 años habían sido privadas de su libertad por un grupo armado.

Localizan Sin Vida a Mujer y sus Dos Hijas en Límites de Puebla y Tlaxcala

La maestra Elsa Leticia de 72 años de edad fue localizada muerta al interior de su domicilio ubicado en la colonia Bello Horizonte de Cuautlancingo; En un principio decían que había fallecido por causas naturales, sin embargo, después revelaron que tenía huellas de violencia en el cuello.

Nadia Sampayo fue hallada envuelta en una cobija y bolsas de plástico cerca de la Autopista México-Tuxpan en el municipio de Huauchinango.

Argelia Vargas, una mujer catequista de San José Chiapa fue hallada sin vida días después de cumplir con su compromiso y "manda" ante el santo patrón San José.

En la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio abandonaron el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un refrigerador, hasta el momento no han revelado su identidad.

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Con información de N+

MCS