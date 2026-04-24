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Pobladores Toman la Caseta de la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca en Protesta contra Tarifas de Agua

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Un grupo de al menos 30 personas levantó las plumas para permitir el libre paso de los vehículos.

Cierre Parcial en Caseta de Cobro Carretera Cuacnopalan Tehuacán Oaxaca Protesta contra Incremento Tarifa de Agua

El cierre parcial provocó una fila de autos de al menos un kilómetro de largo. Foto: Guardia Nacional

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Pobladores del municipio de Tehuacán se manifiestan en la caseta de cobro 076 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, donde protestan contra los incrementos en las tarifas de agua.  

En el sitio, un grupo de al menos 30 personas levantó las plumas para permitir el paso libre de automovilistas que transitan por la vía de comunicación.

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Manifestación provoca cierre parcial en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca 

El cierre parcial se presenta en el kilómetro 39+400 y ha comenzado a formarse una fila de autos de al menos un kilómetro de largo. Esperan la presencia de autoridades municipales para entablar un diálogo.

Guardia Nacional (GN) división carreteras confirmó el cierre parcial debido a la presencia de personas en la caseta número 076 de Tehuacán en Puebla.

Se recomienda circular con precaución, toda vez que se desconoce por cuánto tiempo permanecerá el cierre.

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Con información de N+

JAPR

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