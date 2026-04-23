Tráfico Intenso por Accidente de Tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba ¿Qué Pasó?

La tarde de este jueves 23 de abril, se reporta el cierre parcial por accidente de un tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo con dirección a Córdoba, Veracruz.

El operador de la unidad pesada perdió el control al volante y terminó impactándose contra la barrera de contención que divide la carretera. Aunque aún no se confirman las causas de este choque, se presume que habría sido causa de una falla mecánica.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes abanderaron la zona y realizaron el cierre parcial de la circulación para prevenir algún otro incidente.

Daños por accidente de tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba. Foto: Guardia Nacional de Carreteras

Cierre parcial en la Autopista Puebla-Orizaba por accidente de tráiler hoy 23 de abril

Debido a que transportistas y vehículos particulares tienen que reducir su velocidad en el tramo del km 166+900, se registra tráfico intenso en la zona. Se exhorta a conductores a seguir los señalamientos de las autoridades y contemplar el posible retraso en sus tiempos de traslado.

Minutos después lograron el retiro de la unidad, sin embargo continúan las labores de retiro de los pedazos de la barrera de contención pues quedaron esparcidos en ambos sentidos de la Autopista Puebla-Orizaba.

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Tráiler se impacta contra muro de contención por el pavimento mojado en la Autopista México-Puebla

La noche del 23 de abril, un tractocamión con caja seca tuvo un aparatoso accidente en la Autopista México-Puebla, a la altura del Rancho Moratilla, en el municipio de Puebla. La unidad avanzaba con sentido a la CDMX, sin embargo, la velocidad a la que circulaba, la cinta de circulación mojada por la lluvia y la falta de mantenimiento a los neumáticos ocasionaron que se derrapara.

Choca Tráiler contra Muro de Contención de la Autopista México-Puebla

Esto provocó que la cabeza del tráiler colisionara contra el muro de contención y que la caja quedara obstruyendo la vialidad. La unidad presentaba daños, por lo que fue necesario que una grúa la removiera para liberar la circulación.

Finalmente, el tractocamión fue retirado y la circulación regresó a la normalidad, mientras un ajustador realizaba los trámites para la reparación de los daños.

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Con información de N+

MCS