Tráiler Choca contra Muro de Contención durante la Lluvia en Autopista de Puebla

La noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se registró un fuerte accidente vial sobre la autopista México-Puebla aparentemente provocado por la lluvia registrada esta tarde.

El conductor de un tráiler perdió el control por las condiciones resbalosas del pavimento húmedo chocando contra el muro de contención en el tramo carretero a la altura del Puente La María en la capital poblana.

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Choca tráiler con muro de contención sobre la autopista México-Puebla

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este miércoles cuando se registró el accidente vial sobre la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX provocado por la fuerte lluvia caída esta tarde.

El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad de carga y chocó contra el muro de contención que divide los sentidos a la altura del Puente La María en la capital poblana.

Automovilistas están retornando en sentido contrario en la autopista México-Puebla. Foto: N+

Tras el accidente se registró un cierre vial en los carriles con dirección a la ciudad de México, ya que la unidad pesada quedó atravesada estorbando el paso de los vehículos.

Algunos automovilistas decidieron retornar sobre los mismos carriles en sentido contrario, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que esto genere más accidentes sobre la autopista.

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Chocan dos automóviles y una unidad de carga pesada en autopista México-Puebla

La tarde de este miércoles se registró un choque múltiple sobre la misma autopista México-Puebla en el que se involucraron dos automóviles y una unidad de carga pesada.

En el choque múltiple participaron dos vehículos y una camioneta. Foto: X @Trafico_Puebla

El siniestro se originó en el kilómetro 81, con dirección a la ciudad de Puebla, a la altura del municipio de San Matías Tlalancaleca. Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas.

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Con información de N+

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