Cómo Llegar a la Feria de Puebla 2026 en Auto: Zonas de Estacionamiento y Cierres Viales

Este jueves inicia la Feria de Puebla 2026 en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, con actividades culturales y artísticas, así como de diversión y entretenimiento.

En NMás Puebla te explicamos cómo llegar a la Fiesta de los Poblanos, pues a partir de esta mañana de 23 de abril, se implementan cierres viales, y habilitarán los estacionamientos para los asistentes.

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Cómo llegar a la Feria de Puebla en coche y dónde estacionarse

Este año se habilitaron cinco estacionamientos autorizados con control de acceso y vigilancia, para la asistencia a la Feria de Puebla 2026.

Centro Expositor (Plaza de Toros en Avenida Ocote)

Parque de la Familia (Avenida Cazadores de Morelia)

Fuerte de Loreto (junto a la Laguna de la Concordia y el Mirador Mantarraya)

Paseo del Teleférico (2 Norte y el monumento a Ignacio Zaragoza)

Frente al World Trade Center (sobre Calzada de los Fuertes, junto al Estadio Zaragoza)

El costo será de 50 pesos por tiempo libre, y la recomendación es llegar lo más temprano posible para dejar el vehículo en los espacios más cercanos a la zona de taquillas.

Cierres viales del 23 de abril al 10 de mayo por Feria de Puebla 2026

A partir de las 10 de la mañana del primer día de Feria de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) implementó un operativo vial para agilizar el tránsito en la zona cívica donde se encuentra el recinto ferial.

Los cruces donde no habrá paso vehicular son:

Ejército de Oriente y Calle Guayacan

Calzada de los Fuertes y Calle 8 Norte D

Avenida Ocote y General Miguel Auza

Ejército de Oriente y Calle Jacarandas

Avenida Zacapoaxtla y Avenida Ocote (cuando se llene el estacionamiento)

Mientras tanto, las vías alternas si no piensas asistir a la Feria de Puebla 2026 son el Bulevar 5 de Mayo, la Diagonal Defensores de la Repùblica, Carril de la Rosa, Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida 18 de Noviembre.

Rutas de transporte público nocturno para transportarse al salir de la Feria de Puebla 2026

Cabe recordar que si no llevas vehículo a la Feria de Puebla, existe el servicio de transporte público nocturno, con cinco rutas habilitadas que salen desde la Calzada Ignacio Zaragoza frente al monumento, con dirección a distintos puntos de la capital poblana:

Ruta 1 Cholula: Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, Suburbia Reforma, Cruz del Sur, Plaza San Diego, Zócalo San Pedro Cholula, San Andrés Cholula

Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, Suburbia Reforma, Cruz del Sur, Plaza San Diego, Zócalo San Pedro Cholula, San Andrés Cholula Ruta 2 Paseo Bravo: Calzada Zaragoza, Calle 2 Norte, Hospital IMSS San José, Av. 2 Oriente-Poniente, Calle 11 Norte-Sur, Paseo Bravo

Calzada Zaragoza, Calle 2 Norte, Hospital IMSS San José, Av. 2 Oriente-Poniente, Calle 11 Norte-Sur, Paseo Bravo Ruta 3 La Margarita: Calzada Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo, Plaza Dorada, Plaza Crystal, Circuito Juan Pablo II, Hospital La Margarita

Calzada Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo, Plaza Dorada, Plaza Crystal, Circuito Juan Pablo II, Hospital La Margarita Ruta 4 La María: Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, Hospital IMSS San Alejandro, Bulevar Hermanos Serdán, Galerías Serdán, La María

Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, Hospital IMSS San Alejandro, Bulevar Hermanos Serdán, Galerías Serdán, La María Ruta 5 Amalucan: Calzada Zaragoza, Parque Puebla, Av. Unidad Deportiva, Carretera Federal Puebla-Tehuacán, Entronque Amalucan, Av. Las Torres, Bulevar Xonacatepec, Bosques de San Sebastián, Colonia del Valle

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