Movimiento Animalista se Manifiesta contra Prácticas de Maltrato Animal en Puebla

El Movimiento Animalista de Puebla se manifestó sobre algunas prácticas que consideran atentan contra la vida de seres sintientes, la mañana de este lunes 27 de abril.

En el Centro Histórico de Puebla, PETA Latino y el Movimiento Animalista de Puebla expusieron la urgencia de garantizar la protección de todos los seres sintientes, de acuerdo con la reciente reforma constitucional en materia de bienestar animal.

Proponen Utilizar Moto en Lugar de Caballos para la Recolección de Basura en Puebla

Es el caso de la tauromaquia y la utilización de algunos animales para servicios públicos.

Luchan por erradicar corridas de toros y el uso de caballos para recolectar basura en Puebla

PETA Latino y el Movimiento Animalista, expusieron logros jurídicos en la prohibición de corridas de toros en varios municipios del estado, sentando precedentes importantes en la defensa legal de los animales.

Se dicen comprometidos en impulsar la evolución en sus derechos. Hicieron referencia en detener la utilización de caballos para la recolección de basura en San Martín Texmelucan, y proponen el uso de motocicletas en sustitución.

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Suspenden prácticas de nado forzado en roedores en Puebla

Durante la conferencia para medios de comunicación, anunciaron que con el amparo interpuesto se logró la suspensión de prácticas de nado forzado en roedores, mientras se resuelve el fondo del caso.

El 14 de mayo se llevará a cabo la audiencia clave, en la que se determinará si estas prácticas que realizaba la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se cancelan de manera definitiva. Así lo informó Luis Manuel Alanís Espinosa, Director de En Su Piel A.C. Se recordó que existen métodos científicos modernos que no implican maltrato animal.

Integrantes del movimiento dijeron que trabajan para lograr que los animales vivan en un mundo más justo, donde sean reconocidos como seres sintientes, conscientes de ellos mismos y del entorno en el que se encuentran.

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Con información de N+

JAPR