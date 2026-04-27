Joven Sufre Quemaduras por Descarga Eléctrica en Casa de su Novia en Puebla

Este lunes, un joven de 19 años resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica en el municipio de Atlixco, Puebla. Los hechos ocurrieron en la Colonia Castillotla, sobre el Bulevar Ferrocarriles, la mañana de este lunes 27 de abril.

La víctima realizaba labores en el domicilio de su novia para revisar una instalación eléctrica, cuando tocó cables de alta tensión.

Joven Resulta Electrocutado por Cables de Alta Tensión en Atlixco

Joven resulta electrocutado por tocar cables de alta tensión en Atlixco

La descarga le provocó quemaduras de segundo grado y lesiones de gravedad. Elementos de bomberos y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia lo trasladaron a un hospital de la demarcación para valoración y atención médica especializada.

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Autoridades recomendaron extremar precauciones al manipular instalaciones eléctricas para evitar este tipo de accidentes.

Atropellan a menor de edad en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención a un menor de 13 años que fue atropellado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. La mañana de este lunes un vehículo lo embistió.

El menor fue valorado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR