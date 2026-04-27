Multihomicidio en Puebla: Sujetos Armados Ingresan a Vivienda y Asesinan a Cuatro Personas

Un multihomicidio ocurrido en la junta auxiliar de Metepec en Atlixco, Puebla, obtuvo justicia luego de que se dictara la condena contra Javier Cota "N" responsable de este delito que dejó sin vida a cuatro personas.

De acuerdo los hechos, el día 26 de octubre de 2022, las víctimas se encontraban en un inmueble cuando de manera repentina ingresaron varios sujetos portando armas de fuego y procedieron a someterlas mediante amenazas y agresiones físicas.

Durante estos hechos, el imputado agredió a una de las víctimas y posteriormente accionó un arma de fuego en contra de las demás personas. Posteriormente emprendieron su huida.

Las cuatro personas lesionadas de bala no lograron sobrevivir por lo que servicios de emergencias declararon su muerte y procedieron las diligencias correspondientes con apoyo del Servicio Médico Forense.

Posteriormente se llevaron acabo las investigaciones correspondientes y se logró la detención de uno de los implicados en este asesinato múltiple.

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Sentencian a 50 años en prisión a Javier Cota "N" por homicidio en Atlixco

El 16 de abril de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio y, el 23 de abril, en audiencia de individualización de sanciones, impuso una pena de 50 años de prisión en contra de Javier Cota "N" por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Asimismo, se determinó el pago de la reparación del daño moral, indemnización económica y la suspensión de derechos civiles y políticos, quedando a salvo el monto del daño material para su determinación en la etapa de ejecución.

Detienen a hombre que presuntamente asesinó a su madre en Cuautlancingo

Carlos Delfino "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su propia madre ocurrido en la colonia Romero Vargas del municipio de Cuautlancingo.

Heriberta de 66 años de edad fue localizada sin vida por lesiones de un objeto punzocortante al interior de su vivienda ubicada en la calle Libertad, esquina con la Avenida Independencia.

Adulta Mayor Fue Asesinada Presuntamente A Manos de su Propio Hijo en Puebla

La Fiscalía de Puebla continua con las investigaciones correspondientes para que la persona que resulte culpable pague por el delito.

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Con información de N+

MCS