Detienen en Tamaulipas a Sujeto que Presuntamente Mató a Balazos a Dos Personas en Puebla

La noche de este jueves 23 de abril de 2026 se dio a conocer la detención en el estado de Tamaulipas de Carlos Gerardo “N” por el presunto homicidio de dos personas en la ciudad de Puebla.

El imputado fue asegurado en instalaciones de la Policía Investigadora en el municipio de Nuevo Laredo y será trasladado a la entidad poblana para quedar a disposición del Juez de Control que lo requiere.

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Detienen a Carlos Gerardo “N” en Tamaulipas por homicidio de dos personas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Gerardo “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las indagatorias, el 1 de noviembre de 2022, tras un reporte al número de emergencias 9-1-1, autoridades acudieron a un establecimiento ubicado en el boulevard del Niño Poblano, donde localizaron un vehículo con dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego; una de ellas ya no contaba con signos vitales y la otra falleció posteriormente en un hospital a consecuencia de las heridas.

Derivado de los actos de investigación, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada el pasado 22 de abril en el estado de Tamaulipas, con apoyo de autoridades de esa entidad.

Detienen a Jesús Eduardo “N” por matar a un hombre en Contla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tlaxcala logró la detención este jueves de Jesús Eduardo "N" implicado presuntamente en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Localizan Cuerpos Sin Vida de Dos Hombres en un Automóvil en Puebla

El pasado 3 de febrero, la víctima se encontraba sobre la Avenida 5 de Mayo en la colonia Santa María Tlacatecpa, a la altura de la taquería “Marios” cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon.

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Con información de N+

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