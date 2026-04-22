Hombre Asesina con un Balazo a su Primo durante una Fiesta Familiar en Puebla

Una noche de fiesta terminó en tragedia para una familia en el municipio de Tianguismanalco en Puebla, un hombre identificado como Cándido "N" sacó un arma de fuego y disparó contra su primo provocando que perdiera la vida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevó acabo las investigaciones por este homicidio calificado y logró una sentencia condenatoria en contra del responsable la cual se dio a conocer este 21 de abril de 2026.

De acuerdo a las pruebas recabadas, el 20 de diciembre de 2021, la víctima se encontraba conviviendo con familiares y conocidos al interior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 2 Poniente y 5 Norte, en la localidad de San Juan Tianguismanalco.

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Cándido "N" le disparó a su primo durante un evento familiar en Tianguismanalco, Puebla

Fue al rededor de las 2:00 de la madrugada cuando Cándido "N" llegó portando un arma de fuego y le comenzó a reclamar cosas a su primo y a sus acompañantes. Posteriormente accionó la pistola en su contra, provocándole una lesión de bala en el tórax.

Debido al balazo, algunos presentes se fueron del lugar, mientras que otros optaron por intentar salvarle la vida a la víctima, desafortunadamente no tuvieron éxito pues falleció casi de manera instantánea debido a que la bala le atravesó órganos vitales.

El joven sin vida fue identificado como Jonathan Oriol, de 24 años de edad, mientras que familiares señalaron a su primo Cándido "N" como el asesino.

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Dictan más de 27 años en prisión en contra de Cándido "N" por el delito de homicidio calificado en Tianguismanalco, Puebla

Luego de poco más de cinco años, tras el análisis de pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento otorgó una sentencia condenatoria en contra del responsable de este homicidio calificado, Cándido "N" deberá permanecer 27 años y 6 meses en prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño en favor de la víctima, y se le negaron beneficios sustitutivos de la pena.

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Con información de N+

MCS